DeNAは7日、バイオテクノロジー企業「ちとせグループ」と23年から共同で進めてきた腸内環境データに基づく選手サポート「ちとせメソッド」の共同成果を発表した。選手の体内に棲む微生物、腸内細菌叢（そう）のデータを基に食事や生活習慣を個別に最適化することでパフォーマ向上の成果が確認されており、木村球団社長は「1軍で活躍する選手が出てくる確率が増えるような育成環境にしていきたい」と話した。