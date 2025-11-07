【台北＝園田将嗣】２０１５年に中国の習近平（シージンピン）国家主席と台湾の国民党・馬英九（マーインジウ）総統（当時）が中台分断以降初の首脳会談を行ってから、７日で１０年となった。国民党の鄭麗文（ジョンリーウェン）主席は同日、中台双方が「一つの中国」で合意したとされる「１９９２年合意」の堅持が、中台の交流と対話に欠かせないと主張した。会談から１０年が過ぎた７日、台北市で記念シンポジウムが開かれ、