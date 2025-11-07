京急川崎駅信号制御の設計ミスで起きた東急田園都市線の列車衝突・脱線事故を巡り、京浜急行電鉄は７日、同様のミスが京急川崎駅（川崎市川崎区）で見つかったと発表した。列車が予期せず停止した場合、別の列車と衝突する可能性があった。国土交通省の指示で緊急点検した２９カ所のうち、ミスがあったのは、２０２０年５月まで回送列車が通過していた線路切り替えポイント１カ所。これまで事故はなく、今は使用されていない。