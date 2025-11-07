サッカー日本代表ＭＦ相馬勇紀（町田）の妻でフリーアナウンサー、タレントの森山るりが第２子妊娠を発表した。森山は７日、自身のインスタグラムを更新。「この度、第二子を授かることが出来ました。もうすぐ４人家族になります」と記し、相馬とのツーショットや、３歳長男との家族ショットなどをアップ。「夫も第二子が産まれるということで今年はより一層責任感を持って頑張ってくれています周りの皆さんのお陰で無事