山形県河北町できょう、高校生が地元の小学生に陸上を教える特別な教室が開かれました。 【写真を見る】先生は高校生！ 陸上部の生徒が小学生に指導持久走大会に向けて猛特訓！（山形・河北町） 猛特訓の時間は小学生はもちろん先生の高校生にとっても貴重なものになったようです。 スピードに圧倒される小学生。きょう、河北町立谷地南部小学校を訪れたのは地元・谷地高校の生徒９人です。 生徒が教えるのは持久走。