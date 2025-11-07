新潟市南区の県道で軽乗用車が橋の欄干に衝突する事故があり、運転していた82歳の男性が死亡しました。 死亡したのは、新潟市南区に住む82歳の男性です。 警察によりますと、午後4時ごろ、新潟市南区の県道で男性が運転する軽乗用車が橋の欄干に衝突しました。 男性は、意識不明の状態で新潟市内の病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。 現場は信号がないT字路交差点で、男性が走行していた車道には一時停止