女子プロレス「スターダム」のタッグリーグ「ゴッデス・オブ・スターダム」が７日の東京・後楽園ホール大会で開幕した。昨年同様１６チーム３２選手が出場し、レッドゴッデス、ブルーゴッデスの２ブロック制を採用。初出場となったＳａｒｅｅｅは叶ミクとレッドゴッデスにエントリーした。開幕戦ではハイスピード王者の星来芽依、水森由菜組と対戦。２０１９年８月に対戦した際Ｓａｒｅｅｅが放ったドロップキックが水森のノ