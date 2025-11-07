今季限りで現役生活に別れを告げた阪神・原口文仁内野手が７日、サンテレビの「熱血！タイガース党」に生出演。「野球が人生を豊かにしてくれた。感謝の気持ちですね」と１６年間のプロ生活を振り返った。質問コーナーで今やってみたいことを問われ、悩んだ後に「旅行は行きたいです。海外も行きたいです」と笑顔で答えた。「趣味がなくて…。休みの日でも球場に行っていたので。ランディ・メッセンジャーから『休め』と言われ