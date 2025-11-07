2025年11月7日から11月9日までの3日間、長崎県長崎市にて「Pokémon GO ワイルドエリア: 長崎」を開催！『Pokémon GO』の新たな大規模リアルイベントシリーズとして、2024年の福岡市に続き第2弾となる今回は、長崎市中心部を舞台にした周遊型のイベントとして開催。世界中から多くのトレーナーが長崎市に集結しました！ Pokémon GO ワイルドエリア: 長崎 開催日程：2025年11月7日(金)〜11月9日(日)