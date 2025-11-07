インドネシアの首都ジャカルタで、高校の敷地内にあるイスラム教の礼拝堂で複数回の爆発があり、生徒ら50人以上がけがをしました。警察は、この爆発に関与したとみられる17歳の少年を逮捕しています。7日、ジャカルタの高校内にあるイスラム教の礼拝堂で複数の爆発が起きました。当時、礼拝堂には金曜礼拝で多くの生徒らが集まっていて、ロイター通信は警察の話として、生徒や教師ら合わせて55人がけがをしたと報じています。また