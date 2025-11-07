タイ国籍の12歳の少女が東京都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件をめぐり、タイ国家警察は7日、「母親は台湾にいる」としたうえで、タイに帰国させるために台湾当局とも調整する方針を明らかにしました。タイ国家警察のキッタラット長官は7日、都内のマッサージ店で母親から引き渡されたとみられるタイ人の12歳の少女が違法に働かされていた事件について、人身売買事件としての捜査を本格化させる考えを示しました。少女