お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が7日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演し、人生で一番好きな食べ物について語る場面があった。「人生で一番好きな食べ物は?」というテーマになると、小杉は「いちご!」と即答。これを聞いた「千鳥」の大悟は「いちごでそんなこと（肥満体型）になりますか?」、ノブも「いちごの風評被害になりますよ」とツッコミを入れていた。そ