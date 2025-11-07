2024年8月11日から芸能活動を休止しているタレントのフワちゃんが、活動再開を発表した。【映像】フワちゃん、プロレスラーとして活動再開フワちゃんは7日に更新したSNSで、「皆様ご無沙汰しております、フワちゃんです!! 昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。この1年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。本日をもちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本