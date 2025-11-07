大手スーパーの牙城を崩そうと、次々と首都圏への出店を始めた地方発の「ローカルスーパー」。新たに福岡発の格安スーパー「トライアルGO」が7日、東京進出を果たしました。【写真で見る】店に“財布・スマホいらず” きょう東京初進出したローカルスーパー生き残りのカギ「店の特色をどう出せるか」日比麻音子キャスター:関東に続々と、様々なスーパーが進出しています。格安スーパー「トライアルGO」が東京初出店となりました。