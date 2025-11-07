若い頃は友だちより恋人を選んでいたとしても、年齢を重ねると友だちの方が重みを増してくることがあります。とくに長い付き合いの友だちなら、代わりのきかない特別な存在になっていることも。ママスタコミュニティに、そんな特別な友だちについての投稿がありました。親友から事実婚だった彼と、ようやく入籍したとの報告40代半ばになった親友から、入籍報告を受けたという投稿者さん。相手はなんと投稿者さんがかつて愛した男性