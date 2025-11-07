私はリン。実家には何十年も帰っていません。中学を卒業して高校は全寮制に入り、そのまま寮つきの会社に就職し、一人暮らしを経て今の暮らしがあります。現在結婚をして32歳になりました。両親とは顔を合わせたくないどころか、結婚式を祝ってもらいたい気持ちもなく、身内（旦那方の親戚とおばあちゃん）だけでお祝いをしました。とにかく親には恨みしかないというか……高校の学費を出してもらったのはありがたいですが、そのほ