福岡県警小倉北署は7日、北九州市小倉北区内の固定電話に同日、遺失物センターをかたる自動ダイヤルの着信があり、その後、電話を代わった人物から個人情報などを聞かれる不審電話事案が連続発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。