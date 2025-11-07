甘みが強く粘りがあるのが特徴の「十勝川西長いも」。北海道帯広市近郊の畑では収穫のピークを迎えています。深さ１メートルほどに掘られた土の中から、手作業で１本ずつ長いもを掘り出す作業が行われています。（農家）「もっと大きいのもありますよ」帯広市川西地区の畑では「十勝川西長いも」の収穫作業がピークを迎えています。「十勝川西長いも」は、昼と夜の寒暖差で甘みが強く粘りのある長いもで、国内だ