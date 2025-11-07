明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆運気は順風満帆。心身が軽快で、計画通りスムーズに事を進める事ができます。新しいアイディアを思いついたら、周囲に相談してみて。B型の運勢……★☆☆☆☆健康運が低迷しています。暴飲暴食とストレスが原因で胃腸の調子が悪くなりそうです。O型の運勢……★★★★★久しく会っていない友人を誘って