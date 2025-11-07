船の上やターミナルでテロが発生したときに備え、佐渡汽船の職員が佐渡海上保安署などとともに、さすまたなどを使った自主警備の訓練を行いました。 11月6日、佐渡汽船の小木港ターミナルで行われた自主警備訓練。テロ行為の発生に備えようと、小木港で初めて実施されたもので、佐渡海上保安署などが盾やさすまたで犯人を制圧する方法を佐渡汽船の職員に伝授しました。【新潟海上保安部 巡視船さど小澤拓真 航海士