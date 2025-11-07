人口減少が進む地元を活気づけようと、新潟市中央区の信濃川やすらぎ堤でマルシェが開かれました。企画したのは地元の小学生。多くの人が訪れ、にぎわいをみせていました。 11月7日、新潟市中央区の信濃川やすらぎ堤で開かれたのは、南万代小学校5年の児童による『やすらぎマルシェ』です。今年の春から総合的な学習の時間を使い、新潟で人口減少が進んでいる現状を学んできた児童たち。自分たちが住む地域に活気を取り戻そうと、