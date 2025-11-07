8人組グループ・timeleszの佐藤勝利さん（29）の初のソロ写真集『A Bird on Tiptoe』が、週間売り上げ1.9万部を記録。11月6日発表の最新『オリコン週間BOOKランキング』のジャンル別『写真集』で1位を獲得しました。写真集は、佐藤さんの29歳の誕生日である10月30日に発売。約6400点におよぶカットの中から厳選された約255点を、全320ページに収録しました。リスボン、台中、日本各地を暮らすように巡りながら、写真家・石田真澄さ