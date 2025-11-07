女子プロレスのスターダムは7日、後楽園ホールで「第15回ゴッデス・オブ・スターダム〜タッグリーグ開幕戦〜」を行った。レッドゴッデス公式戦のなつぽい、安納サオリ組は急きょ参戦した謎のマスクマンコンビのオシータ、テオトレコ組を下して開幕戦を白星スタートした。謎のコンビのチームワークに戸惑いながらもなつぽい、安納も連携を見せて相手に流れを渡さない。それでも場外戦などでは相手が一枚上手。14分すぎのは安