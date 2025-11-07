アイドルグループ・Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅがが７日、アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」に初出演する。ＭＶが１０００万回再生を突破している代表曲「「ひとりで生きられそう」ってそれってねえ、褒めているの？」でリアルな女性の心情を力強く表現し、圧倒的な熱量とスキルで魅せる「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」だけの特別な一発撮