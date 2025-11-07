■職場の上司と同僚が家に来たときも…「妻、僕の職場の人たちにもタメ口だったんです」義弟がそう言って苦笑したとき、私は息をのみました。ある日、彼の上司と同僚が家に遊びに来たそうです。仕事を頑張る彼をねぎらうために、息子へのプレゼントを持って訪ねてくれたのだとか。「最初は和やかでした。息子も嬉しそうで」けれど、奥さんがリビングに入ってきた瞬間、空気が変わったといいます。「おー、いらっしゃーい！夫がい