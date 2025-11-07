メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年11月07日午後9時41分ごろ、岐阜県美濃東部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 岐阜県、愛知県内では最大震度1の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは40km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．１と推定されます。 岐阜県 【震度1】 恵那市 土岐市 愛知県 【震度1】 一宮市 提供：ウェザー