グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。11月1日（土）の放送は、愛媛県・エミフルMASAKIスタジオから公開生放送でお届け！ ゲストにA.B.C-Z・五関晃一（ごせき・こういち）さんをお迎えして、10月29日（水）にリリースした9枚目のアルバム『CRAZY ROMANTIC!』の話などを伺いました。五関晃一さん◆感情移入して“涙”潮：A.B.