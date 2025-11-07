記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月7日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は7日の記者会見で、日本政府が日本産水産物の対中輸出再開と第1便のホタテ出荷を発表したことに関し、中国は引き続き日本産水産物の輸入に対する監督、管理を強化していくと強調した。毛氏は次のように述べた。日本産水産物の中国への輸入をめぐり、中国側はすでに公告を発表している。中国は今後も、