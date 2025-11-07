日本時間２２時３０分にカナダ雇用統計（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（10月）22:30 予想-2.0万人前回6.04万人（雇用者数・前月比) 予想7.2%前回7.1%（失業率)