東映エージエンシーは、「牙狼＜GARO＞」シリーズ最新作となる連続TVドラマ「牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼(がろ ひがしのかいろう)」を2026年1月に放送することを発表した。『牙狼＜GARO＞〜闇を照らす者〜』(2013)での登場から13年目を迎える道外流牙(演：栗山航)を主人公に、守りし者たちの物語が再び幕を開ける。また、劇場版『牙狼＜GARO＞神ノ牙−KAMINOKIBA−』(2018年)以来8年ぶりに、道外流牙のパートナー・莉杏役の南里美希が出