7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円安の5万60円と急落。日経平均株価の現物終値5万276.37円に対しては216.37円安。出来高は5350枚となっている。 TOPIX先物期近は3283.5ポイントと前日比10.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.35ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50060