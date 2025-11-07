男性9人組「超特急」が7日、都内でライブ＆ドキュメンタリー映画「超特急TheMovieRE:VE」の初日舞台あいさつを行った。6〜8月に開催したアリーナツアーに密着した内容。リーダーのリョウガは「映画のイメージがお堅いイメージがあったので僕たちみたいなふざけたグループがどうやって映画化するんだろうと最初は思っていた。凄いこんなにも最高な作品になるんだと思った」とアピール。シューヤは「地元の近くでも上映さ