７日午後９時１０分頃、ＪＲ新宿駅で、津田沼発三鷹行き中央・総武線各駅停車と人が接触する人身事故があった。この影響で、同線は千葉―三鷹駅間の上下線で運転を見合わせていたが、ＪＲ東日本によると、午後１０時１０分過ぎに上下線とも運転を再開した。