名古屋市中区栄の公園で11月6日、ケヤキの木の枝が落下し、小学生2人がケガをしました。街路樹などの「老木化」が全国的に問題となる中、これから紅葉シーズンを迎える観光地でも、安全対策を進めています。 ■落下した枝で小学生ケガ…難しい「景観とのバランス」 秋晴れの中、多くの人がくつろぐ「白川公園」。名古屋市によりますと、6日午後2時ごろ、白川公園にある名古屋市美術館の敷地内で、落ちてきたケ