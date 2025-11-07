クマ7日午後6時15分ごろ、福島県会津坂下町牛川村中甲で、路上を歩いていた50代男性がクマに後頭部や首を引っかかれて負傷した。意識はあり、命に別条はない。付近では2日にも80代男性が自宅裏で襲われ負傷しているが、同一個体かどうかは不明。会津坂下署などが周辺を警戒している。署や地元消防によると、男性は襲われた後に近くの住宅に逃げ込み、住民が119番した。