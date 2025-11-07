NetflixオリジナルのSFアドベンチャーシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。世界的な人気を誇る本作は、11月27日（木）に配信がスタートするシーズン5でついに完結を迎える。ホラーやSFの要素を巧みに織り交ぜながら、青春ドラマとしても高い評価を得ている本作だが、米ScreenRantは“青春ドラマ”という観点で『ストレンジャー・シングス』に並ぶ、あるいはそれを上回る作品を紹介している。