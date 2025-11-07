俳優の吉田栄作さん（56）が3年ぶりに主演する舞台『クリスマス・キャロル』の稽古場取材会が6日に行われ、共演者の土屋アンナさん（41）、吉田要士さんとともに登壇しました。物語の舞台はクリスマスイブ。吉田さん演じる嫌われ者の主人公が、精霊たちとの時間旅行で、自身の行いを見つめ直していくストーリーです。取材会で吉田さんは「再演、2回目です。今回こうして実現できたことは、本当にうれしく思っています」と喜びを明