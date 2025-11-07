10月に広島市でツキノワグマが駆除されました。その後も広島県内でクマの目撃情報が増えています。10月29日、広島市安佐南区沼田町阿戸地区で体長およそ150センチの成獣のツキノワグマが殺処分されました。住民が、柿の木の枝が折られているのを発見し、区の職員らが確認したところ幹には爪痕があり、周辺にはフンふんも落ちていたことからわなを設置していました。 この他にも、安芸高田市吉田町多治比や安佐南区伴西でも、柿