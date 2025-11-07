「京極賞・Ｇ１」（７日、まるがめ）初日１２Ｒ「京極ドリーム」は１号艇の峰竜太（佐賀）が逃げて勝利。２着には磯部誠（愛知）、３着には上條暢嵩（大阪）が入った。２日目１２Ｒ「ブルーナイタードリーム」は馬場貴也（４１）＝滋賀・９３期・Ａ１＝が１号艇で登場。初日３、６着からの巻き返しに燃える。その他では地元の中村日向（香川）が開幕星を含む１、２枠から連勝発進。浜崎直矢（埼玉）が４枠、小池修平（大阪）