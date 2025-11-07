「京極賞・Ｇ１」（７日、まるがめ）地元の重成一人（４７）＝香川・８０期・Ａ１＝がしっかりとポイントを稼いだ。初日は８Ｒのみの５号艇での出走だったが、１Ｍでまくり差して、バックストレッチで２着争いを演じ、２Ｍで冷静に差してケリをつけ２着に入った。「夜の時間帯に合わせ切れなかった。行き足は安定しているので、レースの時間帯を意識して調整に気をつけたい。足に関しては問題ない」とまずますの様子。地元は