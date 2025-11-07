ブラジル・パルメイラスのレイラ・ペレイラ会長がクラブ在籍のブラジル代表選手をクラブの試合に出場させるため、欧州で行なわれる代表戦終了直後、自身のプライベートジェットに乗せて選手を連れ戻す予定であることがわかった。ブラジル代表は、今月１５日にロンドンでセネガル代表と、１８日にリール（フランス）でチュニジア代表と強化試合を行なう。この２試合にパルメイラスのＦＷヴィトール・ロッケが招集されているが、