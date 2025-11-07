「京極賞・Ｇ１」（７日、まるがめ）海野康志郎（３７）＝山口・９５期・Ａ１＝がしっかりと修正を図れた。新ペラで前検の特訓後にペラを大幅に叩いたが、間に合わず初日１Ｒは２コースから６着。それでも修正を図って迎えた後半６Ｒはコンマ０７のトップスタートを決め、まくってきた入海を抑えて逃げ切った。「１Ｒまでに新ペラを自分のやりたいように叩いて、前半はぶっつけで行きました。合ってはいなかったけど、後半は