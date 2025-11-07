日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみの、元棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が7日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、保有株を紹介した。同番組の10月13日放送回で総資産は「7億円ぐらい」、保有株は「1400〜1500銘柄」と告白し、ネットを驚かせた桐谷さん。この日は「ユナイテッド& コレクティブは100株保有で500円の食事券が半年ごと10枚。高利回りなので、私は1000円台の時に買いました」と保有株を紹介。