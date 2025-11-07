巨人の石井琢朗新２軍監督がメトロノームを使用した独特の練習法で若手を鍛え上げた。ジャイアンツ球場の室内練習場で２、３軍首脳陣が指揮する午後組の選手がメトロノームに合わせて３秒に１度の素振りを、２０分間一度も止めずに続け計４００スイング。３組に分かれて行い、あまりのきつさにうめき声が漏れた。５人が並び、「チッ、チッ、チッ」と約１メートルの巨大なスピーカーで流れる音に合わせ、ひたすらバットを振っ