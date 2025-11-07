フジテレビ系「この世界は１ダフル」が６日に放送され、東野幸治、ＳｎｏｗＭａｎ・渡辺翔太がＭＣを務めた。この日は「伝説ミステリードラマ神トリックＳＰ」。「古畑任三郎」「ガリレオ」「ミステリと言う勿れ」といった名作推理ドラマから数々の名場面を紹介した。名優・田村正和さんが演じる刑事の独特なキャラクターが際立った「古畑任三郎」では、現役バリバリのメジャーリーガーが出演する前代未聞のキャスティング