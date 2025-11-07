タレントの長嶋一茂が７日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演。人気バンド「Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ」に対する?誤解?を露呈した。この日は視聴者１００人に聞いた「スポーツの感動場面で聞きたい曲ＴＯＰ１０」を紹介。しかし、一茂はランク入りしたほとんどの歌手について「知らない」「聴いたことがない」を繰り返した。「Ｓｕｐｅｒｆｌｙ」の「タマシイレボリューション」が紹介されると、「俺、Ｓｕｐ