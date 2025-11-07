米ＡＥＷのメーガン・ベーン（２７）が、女子プロレス「スターダム」のタッグリーグ「ゴッデス・オブ・スターダム」のＨＡＮＡＫＯのパートナーＸとして電撃登場した。７日の東京・後楽園ホール大会で同リーグ戦が開幕。同大会で初お披露目となったＸはＨＡＮＡＫＯ、月山和香、梨杏と組み、壮麗亜美＆レディ・Ｃ＆ボジラ＆鉄アキラと対戦。この日のＸがあの大巨人であることが明かされると「メーガン」コールが巻き起こった。