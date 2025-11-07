ミニマル美容家電ブランド「SALONIA（サロニア）」から、待望の新作「スムースシャインマルチケアブラシ」が登場します。近年、ヘアブラシは“髪をとかす道具”から“頭皮と髪を整える美容ツール”へと進化。そんな時代のニーズに応えるように開発されたこのブラシは、「洗う・整える・仕上げる」を1本で叶える多機能アイテム。忙しい朝も、リラックスタイムも、美髪ケアをもっと手軽にしてくれる一本です♡