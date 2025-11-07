7日午後9時41分ごろ、岐阜県、愛知県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岐阜県美濃東部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、岐阜県の恵那市と土岐市、愛知県の一宮市です。【各地の震度詳細】■震度1□岐阜県恵那市土岐市□愛知県一宮市気象庁