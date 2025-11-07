お金のこと、難しいですよね。老後の不安からますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、老後のお金も将来もらえる年金も少ないときの考え方についてです。 Q：貯金もなく、もらえる年金も少ないと思います。今からどうしたら？「そろそろ老後を考えなくてはいけないと思いますが、夫婦で今まで必死に生きてきて、ロー